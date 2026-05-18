Xiaomi hat eine Tochter namens Beijing Xiaomi Jingxu Technology ins Leben gerufen, die Elektromotoren und Batterien produzieren soll. In diesem Zuge bereitet Xiaomi laut chinesischen Medien die Eröffnung einer Joint-Venture-Batteriefabrik mit einer Jahreskapazität von 15 GWh vor, die noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen soll. Mehrere chinesische Portale berichten unter Rückgriff auf die Website des Informationsdienstleisters Tianyancha, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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