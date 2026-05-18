© Foto: DroneShieldDie australische Börse ASX hat bei DroneShield zusätzliche Berichtspflichten gestrichen - und das ausgerechnet, während weiter zu Vorwürfen rund um die Aktie ermittelt wird. Ein starkes Signal an den Markt.DroneShield muss künftig keine vierteljährlichen Cashflow- und Tätigkeitsberichte mehr bei der australischen Börse ASX einreichen. Die Befreiung gilt in Australien als Zeichen finanzieller Stabilität und wird üblicherweise nur Unternehmen mit verlässlichen Zahlungsströmen gewährt. Für DroneShield ist das ein wichtiger Imagegewinn - mitten in einer Phase, in der der Konzern operativ stark wächst, gleichzeitig aber wegen einer laufenden Behördenuntersuchung unter Druck steht. Die jüngsten …Den vollständigen Artikel lesen
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