Chart des Tages | Bitcoin (18.05.2026)

Das Wochenende brachte zahlreiche positive Nachrichten rund um die institutionelle Adoption von Kryptowährungen. Die japanischen Finanzriesen SBI Securities und Rakuten Securities kündigten an, eigene Bitcoin- und Ethereum-basierte Trustfonds aufzulegen. Damit könnte Millionen von Privatanlegern in Japan erstmals ein einfacher Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglicht werden. Zusätzlich gab die CME Group bekannt, im Juni neue Nasdaq CME Crypto Index Futures einzuführen.

- Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin

Die Realität an den Finanzmärkten zeigte sich jedoch erneut deutlich härter. Zum Wochenstart geriet der gesamte Kryptomarkt massiv unter Druck. Auslöser war eine plötzliche Rückkehr der Risikoaversion, nachdem Donald Trump die geopolitischen Spannungen verschärfte und Iran warnte, dass "die Zeit ablaufe", um eine Einigung zu erzielen. Diese Aussagen belasteten die Aktienmärkte unmittelbar und zogen auch Bitcoin als Barometer globaler Liquidität deutlich nach unten. Infolgedessen fiel der Kurs auf den tiefsten Stand seit mehreren Wochen und setzte die Käufer massiv unter Druck.

Bitcoin Prognose: Entscheidende Unterstützung im Fokus

Technische Analyse im Tageschart (D1)

Die aktuelle Korrektur führte den Bitcoin-Kurs direkt an eine zentrale Unterstützungszone bei 76.756 USD. An diesem Bereich entscheidet sich nun die mittelfristige Marktstimmung. Dort verläuft ein bedeutender Support-Cluster, der durch die zusammenlaufenden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 100 gebildet wird. Diese Marken dienten den Bullen in den vergangenen Wochen mehrfach als Ausgangspunkt für neue Erholungsbewegungen....

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