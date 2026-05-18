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WKN: 909875 | ISIN: NO0003080608 | Ticker-Symbol: SZL
Stuttgart
18.05.26 | 13:32
6,130 Euro
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Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Sonstige
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