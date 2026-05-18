Nach dem schwachen Wochenausklang ist der deutsche Leitindex zu Wochenbeginn um Stabilität bemüht. Die leichte Erholung im frühen Montagshandel lässt auf eine schnelle Rückkehr des Dax über die 24.000 Punkte hoffen.In den letzten Handelstagen sorgten rasant ansteigende Anleiherenditen für schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Noch immer notieren die Renditen auf exponierten Niveaus, doch die zu Wochenbeginn befürchtete Fortsetzung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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