Gold kam am Freitag gewaltig unter die Räder. Das Edelmetall verzeichnete einen deutlichen Preisrückgang. Im Vergleich zu Silber, das um etwa 9 Prozent zum Wochenausklang nachgeben musste, zog sich Gold mit einem Tagesverlust von 2 Prozent noch vergleichsweise gut aus der Affäre. Die 2 Prozent reichten allerdings aus, um das Edelmetall aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis zu bringen.Die Entwicklung an den Anleihemärkten setzte Gold und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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