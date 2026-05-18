Oklo Aktie: Zwischen regulatorischem Fortschritt und Quartalsverlust - Jetzt einsteigen?

Die Oklo Aktie steht im Fokus von Investoren, die auf die nächste Generation der Kernenergie setzen. Das Unternehmen, das sich auf Small Modular Reactors (SMR) spezialisiert hat, veröffentlichte am Dienstag seine Zahlen für das erste Quartal 2026. Während der gemeldete Verlust den Erwartungen der Wall Street entsprach, zeigt die strategische Ausrichtung auf KI-Rechenzentren das massive Potenzial für Anleger, die zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten.

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