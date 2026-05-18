Berlin (ots) -Mehr Berlin, mehr Brandenburg, mehr regionale Information. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) startet am Dienstag, 26. Mai 2026 zwei neue Live-Sendungen im rbb Fernsehen: rbb24 BERLIN und rbb24 BRANDENBURG bieten jeweils 30 Minuten Nachrichten, einmal für Berlin und einmal für Brandenburg - montags bis freitags um 21.45 Uhr. Damit baut der rbb seine regionale Live-Berichterstattung weiter aus: In Zukunft berichtet der Sender werktags insgesamt mehr als dreieinhalb Stunden live über das Geschehen in beiden Bundesländern, davon jeweils 60 Minuten regional auseinandergeschaltet.rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Regional, nahbar und vielfältig - das ist das Leitbild für unsere Programmangebote in Brandenburg und Berlin. Die beiden neuen Sendungen zahlen genau darauf ein. Mit noch mehr regionalen Informationen in unserem Fernsehprogramm wollen wir ein überzeugendes journalistisches Angebot für unser Publikum schaffen."rbb-Programmdirektor Robert Skuppin: "rbb24 BERLIN und rbb24 BRANDENBURG vertiefen das Nachrichtengeschehen aus allen Teilen der Hauptstadt und des Landes. Wir berichten, was in Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport wichtig war am Tag. Wir erklären, ordnen ein und liefern Updates - für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen."Noch mehr Berlin und Brandenburgrbb24 BERLIN ist von 21.45 bis 22.15 Uhr auf dem Berliner Kanal des rbb Fernsehens zu sehen und rbb24 BRANDENBURG auf dem Brandenburger Kanal. Die beiden Formate setzen auf einen Mix aus aktuellen Beiträgen, Studio-Gesprächen und Live-Schalten, um sowohl die harten News als auch das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Region abzubilden. Sie ergänzen die bereits auseinandergeschalteten Nachrichtenmagazine "rbb24 Abendschau" und "rbb24 Brandenburg aktuell", die das Publikum wie gewohnt um 19.30 Uhr über die wichtigen Ereignisse und Entwicklungen des Tages informieren.Präsentiert werden die beiden neuen Sendungen von bekannten rbb-Moderator:innen: Für rbb24 BRANDENBURG sind im Wechsel Christian Matthée, Jana Gebauer und Bruno Dietel im Potsdamer Studio. Im Berliner Studio führen Andrea Vannahme und Raiko Thal durch rbb24 BERLIN. Zum Berliner Moderationsteam gehören auch Dilek Üsük und Sabrina N'Diaye. Einen länderspezifisch moderierten Sportblock übernehmen u. a. Silke Beickert für Brandenburg und Uri Zahavi für Berlin.rbb-Chefredakteur Georg Heil: "Regionaler Qualitätsjournalismus - das ist der Auftrag und die DNA des rbb. Wir können den Menschen in Brandenburg und Berlin jetzt noch mehr aktuelle und relevante Informationen und Geschichten aus ihrem Bundesland anbieten - darüber freue ich mich sehr."Beide Nachrichtensendungen blicken dabei auch über den Tellerrand hinaus in den jeweils anderen Teil des rbb-Berichtsgebiets und bilden so die Lebensrealität vieler Menschen in der Region ab, die sich beruflich und privat zwischen Berlin und Brandenburg bewegen. An rbb24 BRANDENBURG sind die Regionalstudios in Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie die Regionalbüros in Brandenburg an der Havel, Perleberg und Prenzlau beteiligt. rbb24 BERLIN und rbb24 BRANDENBURG werden mit Untertiteln angeboten und sind nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek zu finden.Regionales Live-Fernsehen in der Übersicht - montags bis freitags16.00 Uhr: rbb2418.00 Uhr: DER TAG in Berlin & Brandenburg19.30 Uhr: rbb24 Abendschau (Kanal rbb Fernsehen Berlin)19.30 Uhr: rbb24 Brandenburg aktuell (Kanal rbb Fernsehen Brandenburg)21.45 Uhr: rbb24 BERLIN (Kanal rbb Fernsehen Berlin)21.45 Uhr: rbb24 BRANDENBURG (Kanal rbb Fernsehen Brandenburg)Am Wochenende und an den Feiertagen gibt es wie bisher um 19.30 Uhr die "rbb24 Abendschau" und "rbb24 Brandenburg aktuell" zu sehen, auch die rbb24-Ausgaben um 21.45 Uhr am Samstag und Sonntag bleiben unverändert.Moderation rbb24 BRANDENBURGChristian Matthée (46) ist in Elsterwerda geboren und in Cottbus aufgewachsen, wo er am Niedersorbischen Gymnasium das Abitur gemacht hat. Seit 2024 ist er einer der Moderatoren von DER TAG in Berlin & Brandenburg. Außerdem moderiert er am Wochenende rbb UM6 - Das Ländermagazin sowie das sorbisch/wendische Magazin Luzyca. Matthée lebt in Cottbus und ist auch als Reporter für das sorbisch/wendische Radioprogramm und für Antenne Brandenburg im Einsatz.Jana Gebauer (35) wurde in Halle (Saale) geboren, ist seit 2010 in Cottbus zuhause und arbeitet seit 2024 als Redakteurin bei rbb24 Brandenburg aktuell. Außerdem moderiert sie am Wochenende rbb UM6 - Das Ländermagazin. Gestartet beim rbb ist sie 2013 im Regionalstudio Cottbus als Reporterin und Redakteurin und war danach in Potsdam Redakteurin für das Vorabendmagazin zibb im rbb Fernsehen, für das sie auch Social-Media-Formate entwickelt hat.Bruno Dietel (33) wurde in Berlin-Köpenick geboren, ist in Schöneiche in Brandenburg aufgewachsen und hat an der Universität Potsdam studiert. Seit 2012 arbeitet er beim Radioprogramm Fritz, seit 2019 auch beim rbb24 Inforadio und ist in der Region als Reporter im Einsatz. Er moderiert bei Fritz das Call-in-Format Blue Moon.Silke Beickert (46) präsentiert den Sport in rbb24 BRANDENBURG. Die gebürtige Hessin startete als Börsen-Reporterin, bevor sie ihrer Leidenschaft folgte und in den Sportjournalismus wechselte. Seit 2017 ist sie beim rbb als Reporterin und als Präsentatorin eines der Gesichter des rbb-Sports. Als Freizeitsportlerin liegen ihr die kleinen Sportvereine genauso am Herzen wie die Big Player in der Region.Moderation rbb24 BERLINAndrea Vannahme (58) stammt aus Beckum (Westfalen), kam zum Studium nach Berlin - und blieb. Die Diplom-Volkswirtin und Vollblut-Journalistin moderiert seit 2009 die späte Ausgabe von rbb24 und gehört zum Moderationsteam von rbb24 spezial. Gelegentlich ist sie auch als Moderatorin in der rbb24 Abendschau um 19.30 Uhr im Einsatz.Raiko Thal (62) ist ein waschechter Berliner, den es irgendwann von Köpenick nach Spandau zog. Er startete beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB), wechselte später zum Sender Freies Berlin (SFB) und ist eines der bekanntesten Gesichter im rbb Fernsehen. So moderierte er lange das Gesundheitsmagazin rbb Praxis und war Host des rbb-Podcasts "Geht ein Mann zum Arzt". Derzeit ist Thal bereits als Moderator der rbb24-Ausgabe um 21.45 Uhr zu sehen.Dilek Üsük (47) ist gebürtige Frankfurterin (Main). Nach einem Volontariat beim ZDF wurde sie Redakteurin und On-Air-Reporterin bei den Kindernachrichten "logo!". Bereits seit 2022 moderiert Üsük die Spätausgabe von rbb24. Von 2019 bis 2025 präsentierte sie auch die Nachrichten in der rbb24 Abendschau.Sabrina N'Diaye (46) stammt aus Neuss im Rheinland, lebt seit 2006 in Berlin und hat Ethnologie und Politik studiert. Ihr journalistisches Handwerk lernte sie im Volontariat beim ZDF, im Anschluss war sie für den SWR und ARTE unterwegs. N'Diaye moderiert seit 2018 rbb24 im rbb Fernsehen. Für die rbb24 Abendschau ist sie außerdem als Live-Reporterin und Autorin im Einsatz.Uri Zahavi (35) präsentiert den Sport in rbb24 BERLIN. Geboren in Tel Aviv, kam er bereits als Kind nach Berlin-Charlottenburg. Schon während des Journalistik-Studiums in Hannover arbeitete er freiberuflich für den rbb und wusste: Er will nach dem Abschluss zurück nach Berlin und fester Teil der Sportredaktion des rbb werden. Seit 2016 arbeitet er als Sportreporter, Autor und Moderator für das rbb Fernsehen und die ARD. Er ist einer der Live-Reporter für DER TAG in Berlin & Brandenburg.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und Informationprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6276788