Southwest Airlines hat als erste Fluggesellschaft das Mitfliegen humanoider Roboter an Bord verboten. Auslöser war offenbar der Rummel um den nur rund einen Meter messenden "Stewie", der allerdings eigens für den Flug umgebaut worden war. Die US-amerikanische Billigfluggesellschaft Southwest Airlines hat sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert -Â als erste Airline, die humanoiden Robotern das Mitfliegen an Bord verboten hat. Das Verbot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n