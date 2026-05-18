In der Meta-AI-App und auf Whatsapp können User dank des neuen Inkognito-Chats, basierend auf Private Processing, komplett privat mit der KI chatten. Auch Meta hat keinen Einblick. Dazu kommen noch private KI-Neben-Chats. Mit der KI sprechen User über Finanzen, über die eigene Gesundheit, über kritische Lebenssituationen, Gefühle und zuweilen sogar sehr intime Aspekte ihres Lebens. Deshalb ist es für sie umso wichtiger, bei ihrem Tech-Gegenüber auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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