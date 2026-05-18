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WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
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18.05.26 | 11:55
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IT-Dienstleistungen
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FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
18.05.2026 12:51 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien, Österreich (pta000/18.05.2026/12:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Frequentis AG, Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: B&C Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) B&C Holding Österreich GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 14.05.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     8,1          0                     8,1       13.280.000 
Schwellenberührung 
 Situation in der 10,10         n/a                    n/a 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
ATFREQUENT09 0             1.075.680          n/a           8,10 
  Summe:                      1.075.680                        8,1

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer      Name    Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
                 durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)  sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       B&C                 n/a            n/a              n/a 
       Privatstiftung 
2       B&C Holding   1          8,1            n/a              8,1 
       Österreich GmbH

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die B&C Holding Österreich GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, hat einen Teil der von ihr gehaltenen Aktien an der Frequentis AG verkauft und dadurch die Meldeschwelle von 10% unterschritten.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779099600122 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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