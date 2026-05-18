DJ PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG
Wien, Österreich (pta000/18.05.2026/12:20 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent Frequentis AG, Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: B&C Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) B&C Holding Österreich GmbH
5. Datum der Schwellenberührung 14.05.2026
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 8,1 0 8,1 13.280.000 Schwellenberührung Situation in der 10,10 n/a n/a vorherigen Meldung
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) ATFREQUENT09 0 1.075.680 n/a 8,10 Summe: 1.075.680 8,1
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 B&C n/a n/a n/a Privatstiftung 2 B&C Holding 1 8,1 n/a 8,1 Österreich GmbH
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Die B&C Holding Österreich GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, hat einen Teil der von ihr gehaltenen Aktien an der Frequentis AG verkauft und dadurch die Meldeschwelle von 10% unterschritten.
(Ende)
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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:
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May 18, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)