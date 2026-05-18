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HIVEs BUZZ HPC kündigt unabhängige 320-MW-KI-Infrastruktur im Großraum Toronto an



18.05.2026 / 12:45 CET/CEST

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HIVEs BUZZ HPC kündigt unabhängige 320-MW-KI-Infrastruktur im Großraum Toronto an Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 18. Mai 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) hat heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. ("BUZZ HPC" oder "BUZZ") bekannt gegeben, dass BUZZ eine bedeutende Infrastrukturinvestition in Ontario vorantreibt, deren Kernstück eine geplante neue KI-Infrastrukturanlage im industriellen Maßstab - auch als KI-Gigafabrik bekannt - im Großraum Toronto ("GTA") mit einer Leistung von etwa 320 Megawatt ("MW") bildet. Das Projekt soll zu einer der größten KI-Gigafabriken Kanadas werden und ist darauf ausgelegt, vollständig vertikal integrierte KI-Supercomputer zu unterstützen sowie bei vollständiger Fertigstellung mehr als 100.000 GPUs zu beherbergen. Eine KI-Gigafabrik ist die industrielle Infrastruktur der Informationswirtschaft: eine Anlage, die Rechenleistung in Information umwandelt und dazu beiträgt, kanadische Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Kanada hat die moderne KI erfunden. Jetzt baut es die Fabriken, die sie beherbergen werden. BUZZ High Performance Computing Inc. erwarb ein Grundstück mit einer Fläche von ca. 21 Acres (das "Hauptgrundstück") zu einem Kaufpreis von 46 Millionen Dollar sowie ein zusätzliches, an das Hauptgrundstück angrenzendes Grundstück mit einer Fläche von ca. 4 Acres (das "Zusatzgrundstück") zu einem Kaufpreis von 12 Millionen Dollar. Die Hauptparzelle und die Zusatzparzelle bilden zusammen ein zusammenhängendes Gelände, das von einer Stromzuteilung von 320 MW profitiert. BUZZ hat wichtige Meilensteine auf dem Weg zur 320-MW-Stromversorgung des Projekts erreicht, um eine unabhängige KI-Infrastruktur im Innovationskorridor Toronto-Waterloo zu entwickeln. Das Projekt ist darauf ausgelegt, massive Rechenkapazitäten im industriellen Maßstab direkt in Kanadas größter Metropolregion und einem der wichtigsten Knotenpunkte Nordamerikas für Technologie, Finanzdienstleistungen und künstliche Intelligenz zu platzieren. Die Vision einer unabhängigen KI-Infrastruktur besteht darin, das physische Rückgrat für Kanadas Informationswirtschaft zu schaffen. Rechenleistung ist die neue Souveränität. Länder, die die Maschinen besitzen, werden die Zukunft gestalten. Länder, die Rechenleistung von Rechenzentren im Ausland mieten, werden sensible Daten nicht innerhalb ihrer Grenzen halten. Das Projekt befindet sich in einem der wichtigsten 100-Kilometer-Korridore der globalen KI und liegt zwischen Geoffrey Hintons Vermächtnis (britisch-kanadischer Informatiker und Kognitionswissenschaftler, im Jahr 2024 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet), der University of Toronto und dem Vector Institute im Osten sowie Waterloos weltweit führenden System- und Ingenieurstalenten im Westen. Damit befindet sich die Anlage am Schnittpunkt von exzellenter Forschung, Unternehmensnachfrage und globaler Netzwerkkonnektivität mit geringer Latenz. Wichtige Highlights: Geplante Inbetriebnahme: Zweite Hälfte des Jahres 2027.

Zweite Hälfte des Jahres 2027. Kapitalinvestition: ca, 3,5 Mrd. CAD.

ca, 3,5 Mrd. CAD. Arbeitsplätze: über 800 im Baugewerbe, Hunderte von festen hoch qualifizierten Stellen.

über 800 im Baugewerbe, Hunderte von festen hoch qualifizierten Stellen. Angetrieben durch Ontarios sauberes Stromnetz: Konzipiert für hocheffiziente KI-Rechenleistung unter Verwendung von Kühlsystemen mit geschlossenem Kreislauf und einem wasserlosen Ansatz, der mit der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie von BUZZ HPC im Einklang steht.

Konzipiert für hocheffiziente KI-Rechenleistung unter Verwendung von Kühlsystemen mit geschlossenem Kreislauf und einem wasserlosen Ansatz, der mit der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie von BUZZ HPC im Einklang steht. Community-First-Ansatz: Fokus auf verantwortungsvolle Entwicklung, lokale wirtschaftliche Beteiligung und langfristige Ausrichtung auf nationale Prioritäten. Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE und BUZZ: "KI ist die neue industrielle Basis und Rechenleistung ist die Fabrikhalle. Kanada hat die Pioniere des Deep Learning hervorgebracht, aber die Fabriken immer nur gemietet. Diese Ära ist vorbei. Zwischen Toronto und Waterloo baut BUZZ die unabhängige KI-Infrastruktur auf, die kanadische Intelligenz in kanadische Dominanz verwandelt. Nach vollständiger Fertigstellung wird diese Informationsfabrik über 100.000 GPUs einsetzen und damit einen der größten, im Inland kontrollierten KI-Cluster Nordamerikas schaffen. Inferenz mit geringer Latenz, KI-Vermittler, Finanzplattformen, Durchbrüche im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Entdeckungen und national prioritäre Workloads werden endlich auf kanadischer Hardware unter kanadischer Kontrolle laufen. Unsere Vision ist es, eine KI-Infrastruktur aufzubauen, die der Menschheit dient und das Potenzial hat, die Lebensqualität von Millionen Kanadiern zu verbessern." Aydin Kilic, President und CEO von HIVE Digital Technologies: "Wir haben strategisch Grundstücke in der Nähe regionaler Umspannwerke erworben und freuen uns sehr, diese Erweiterung bekannt zu geben. HIVE verfügt nun weltweit über mehr als 850 MW an Stromkapazität; dies umfasst unsere 450 MW an in Betrieb befindlichen Rechenzentren sowie eine Pipeline von 400 MW Kapazität, die wir voraussichtlich im Jahr 2027 in Betrieb nehmen werden. Globales, diversifiziertes Wachstum - dazu gehören unsere 100 MW an in Betrieb befindlichen Rechenzentren in Kanada, nun mit einer Pipeline von 320 MW für 2027. BUZZ hat bei der Ausweitung unserer Präsenz in Kanada phänomenale Arbeit geleistet. Mit derzeit 5.500 GPUs, die KI-Rechenaufgaben ausführen, sowie unserem 70-MW-Standort in Grand Falls, New Brunswick, und nun unserem 320-MW-Standort im Großraum Toronto verfügen wir über die Flächen und die Stromkapazität, um eine Infrastrukturpipeline für rund 130.000 GPUs zu entwickeln. Damit erreichen HIVE und BUZZ eine globale Größenordnung und verfügen über die größten einheimischen KI-Clouds." Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC: "Diese Investition ist von nationaler Bedeutung für Kanadas Bemühungen, die für die nächste Generation von KI-Innovationen erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Rechenleistung ist der neue Motor der KI-Wirtschaft. Wenn Kanada im Bereich KI führend sein will, müssen wir hier im Land die Fabriken errichten, die Information produzieren. Kanada verfügt über die saubere Energie, die Netzwerkkonnektivität und das Forschungsökosystem, um die KI-Innovation weltweit anzuführen. BUZZ baut die Infrastrukturschicht auf, die Kanadas KI-Ambitionen in die Realität umsetzt. Diese Gigafabrik ist der Motor, den Kanada braucht, um die Wissenswirtschaft anzuführen. Diese Anlage bildet den Ankerpunkt für die nationale KI-Plattform von BUZZ, die sich über British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec und New Brunswick erstreckt. Sie wird als vollständig vertikal integrierte, von Kanada verwaltete Supercomputing-Plattform für das Zeitalter der Inferenz und der Unternehmens-KI gebaut. Als Einwohner des Großraums Toronto ist es mir eine Ehre, Kanadas erste KI-Gigafabrik in unserer Gemeinde zu errichten. Ich bin überzeugt, dass die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung, die dieses Projekt mit sich bringen wird, einen enormen Mehrwert für die Gemeinde darstellen werden." Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Generierung digitaler Vermögenswerte mittels grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

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LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Über BUZZ BUZZ High Performance Computing (BUZZ HPC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) und ein NVIDIA Cloud Partner, bietet Cloud-Services für Unternehmen und groß angelegte GPU-Cluster in vertikal integrierten Rechenzentren an. Als stolzes kanadisches Unternehmen baut BUZZ unabhängige KI-Fabriken auf und ist dabei in 9 Zeitzonen und auf 3 Kontinenten tätig. Die Plattform unterstützt eine Reihe von Managed Services, darunter Kubernetes, Slurm, virtuelle Maschinen und Bereitstellungen von Bare-Metal-Systemen, die für KI, maschinelles Lernen und wissenschaftliche Workloads optimiert sind. Mit Hauptsitz in Kanada und globaler Reichweite ist BUZZ eine der ersten und wenigen unabhängigen kanadischen KI-Plattformen, die in großem Maßstab operieren. Seit 2017 hat das Unternehmen Supercomputing-Umgebungen in ganz Kanada und den nordischen Ländern bereitgestellt. Die KI-Fabriken werden vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben und sind auf eine extrem niedrige Energieeffizienz (PUE) von unter 1,3 ausgelegt. Sie beherbergen Tausende von GPUs in Industriequalität in Nordamerika, Südamerika und Europa, die für das Training, die Feinabstimmung und die Inferenz von KI-Modellen genutzt werden. Durch seine Green GPU-Initiative verbindet BUZZ KI-Innovation mit Nachhaltigkeit und bietet lokales Fachwissen und eine globale Infrastruktur. Erfahren Sie mehr unter https://www.buzzhpc.ai Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements, einschließlich der Annahme, dass die Infrastruktur innerhalb des erwarteten Zeitrahmens und des Budgets bereitgestellt wird, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter anwachsen wird und das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Wachstumsstrategie für die kanadische KI-Infrastruktur umzusetzen. Bekannte und unbekannte Risiken - einschließlich Änderungen der Zeitpläne für die Bereitstellung, Kostenüberschreitungen, eine geringer als erwartete Nachfrage, Verzögerungen bei der Beschaffung von GPUs oder beim Ausbau des Netzwerks sowie die Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ und EDGAR verfügbaren Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind - können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Informationen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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