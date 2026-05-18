DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEPERFORM. 20/27 MTN FR0014000S75 19.05.2026 HZE/EOT
TELEPERFORM. 23/28 MTN FR001400M2F4 19.05.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEPERFORM. 20/27 MTN FR0014000S75 19.05.2026 HZE/EOT
TELEPERFORM. 23/28 MTN FR001400M2F4 19.05.2026 HZE/EOT
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