Düsseldorf, München (ots) -"Alles neu macht der Mai" - und für zahlreiche Teilnehmende der Postcode Lotterie in München bringt er sogar das ganz große Glück. Denn das Team der Soziallotterie reiste diesmal in die bayerische Landeshauptstadt, um den Mai-Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro an zahlreiche Glückspilze zu verteilen. Auch der gute Zweck gewann wieder mit: Die gemeinnützigen Organisationen little ART e.V. und Über den Tellerrand kochen München e.V. wurden mit Förderschecks in Höhe von 30.000 Euro beziehungsweise 100.000 Euro überrascht.Am Wochenende wurde das Geheimnis endlich gelüftet, welche Münchner Nachbarschaft über den Mai-Monatsgewinn jubeln durfte. Denn Beatrice Maria Frensel und Felix Uhlig waren als Glücksboten der gemeinnützigen Soziallotterie nach München gekommen, um der Gewinnergruppe persönlich die großen Schecks zu überreichen. Besonderen Grund zur Freude hatten die beiden Nachbar*innen Irma* und Armin*, die sich dank ihres gezogenen Postcodes 80797 EV über die unglaubliche Summe von insgesamt einer Million Euro freuen durften.1 Million Euro für Irma und ArminGlückspilz Armin zog seinen 666.666-Euro-Scheck aus dem goldenen Umschlag - und flippte dann erst einmal völlig aus. Laut jubelnd rannte der 60-Jährige quer über die Straße, wieder zurück und landete schließlich in den Armen seiner ebenfalls völlig überwältigten Frau Petra*. "Wahnsinn! Irrsinn! Geil! Unfassbar!" riefen die beiden abwechselnd, während sie immer wieder ungläubig auf die sechsstellige Zahl auf dem Scheck schauten. Von dem vielen Geld wollen sie sich nun eine neue Küche kaufen, den Rest wollen sie sparen. Und Petra hat einen Tipp für alle Nachbar*innen ohne Los: "Nur wer mitspielt, kann gewinnen!"Ähnlich groß war der Jubel bei Armins und Petras direkter Nachbarin Irma: "Super, der absolute Wahnsinn!" rief die 43-Jährige, als Felix ihr den Scheck in Höhe von 333.333 Euro überreichte. Was Irma und ihr Mann Klaus* mit dem Gewinn anstellen werden, weiß die zweifache Mutter noch nicht genau. "Man muss das ja erstmal etwas sacken lassen. Aber das Geld ist ein großartiges Polster, was wir wirklich sehr gut gebrauchen können. Darum vielen, vielen Dank!"Zusammen mit Irma und Armin jubelten 121 weitere Glückspilze in der Postleitzahl 80797. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 170 Losen 5.882 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 85 Gewinner*innen haben ein Los, 23 freuen sich über 11.764 Euro und 13 erhalten sogar 17.646 Euro."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Bei einem großen Nachbarschaftsfest im Künstlerhaus München feierten am Samstagnachmittag alle gemeinsam ihre Gewinne - zusammen mit einigen Vertreter*innen von zwei gemeinnützigen Organisationen aus der Region, die dank ihrer Lose gefördert werden können. Denn Losbesitzerinnen gewinnen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Bayern konnten bereits 752 soziale und grüne Projekte gemeinnütziger Organisationen mit rund 40 Millionen Euro gefördert werden.Eine der beiden Organisationen, little ART e.V., fördert seit 2006 benachteiligte Kinder und Jugendliche durch kostenfreie Kreativ-Workshops. Monatlich erreicht der Verein damit rund 1.000 Kinder und stärkt so Bildungschancen, kulturelle Teilhabe und Lebensperspektiven. Über den Tellerrand kochen München e.V. wiederum bringt Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung durch gemeinsames Kochen und interkulturelle Events zusammen. So entstehen Begegnungen auf Augenhöhe, neue Freundschaften und mehr Offenheit in der Münchner Stadtgesellschaft.Ebenso wie die Gewinner*innen wurden beide Organisationen beim Gewinnerfest mit großen Förderschecks überrascht. Elena Münnich von Über den Tellerrand kochen München e.V. freute sich über einen 100.000-Euro-Scheck: "Das ist eine Summe, die uns dabei hilft, mit unserer Gastro-Akademie im nächsten Jahr noch einmal etwa 50 Personen zu schulen und in Jobs zu vermitteln." Elena Janker von little ART e.V. wiederum erhielt eine Fördersumme von 30.000 Euro. "Auf unserer Warteliste sind so viele Kinder, die in dieser schwierigen Zeit orientierungslos sind und gerne zu uns kommen wollen", sagte die Vereinsgründerin. "Diesen Kindern können wir dank der neuen Förderung nun helfen."Bayern bereits zum zwölften Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie in Bayern konnten sich bereits über elf Monatsgewinne freuen. Erst im August 2025 jubelten 274 Glückspilze in Bayreuth über insgesamt zwei Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei einem Ehepaar, dass sich dank des gezogenen Postcodes 95448 UG über unglaubliche eine Million Euro freute.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen: Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die unmittelbare Nachbarschaft, z.B. 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen eine Million Euro. Noch einmal eine Million Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mindestens 30 Prozent der Einnahmen fließen in soziale und grüne Projekte. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15,5 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.Pressekontakt:Dominic McVeyMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfTelefon: +49 162 2736 137E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6276834