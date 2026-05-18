LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" belassen. Symrise habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane am Montag mit Blick auf die Branche. Unter den Herstellern von Duft- und Aromastoffen habe Symrise aber im zweiten Halbjahr am meisten zu schultern, um die Jahresziele zu realisieren, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000SYM9999
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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