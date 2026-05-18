München (ots) -- Nach dem Engagement bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 sowie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 kehrt Betano als Supporter der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf die internationale Bühne zurück.- Betano bietet den Fans die einzigartige und exklusive Möglichkeit, das Aushängeschild der FIFA sowie die Spiele des Turniers verantwortungsbewusst mitzuerleben.- Das weltweite Fußballfest beginnt in weniger als einem Monat in Mexiko-Stadt.Kaizen Gaming (https://kaizengaming.com/home) und die FIFA (https://www.fifa.com/de) geben ihre erneute Zusammenarbeit bekannt: Betano (https://www.betano.de/) wird Offizieller Regionaler Supporter der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (https://www.fifa.com/de/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026) für Europa und Südamerika. Das internationale Großereignis, das von Donnerstag, dem 11. Juni, bis Sonntag, dem 19. Juli, in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten stattfindet, verspricht die größte FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte zu werden, denn erstmals werden 48 Mannschaften um die begehrte Krone kämpfen.Dies ist bereits das dritte Mal, dass Betano und die FIFA ihre Kräfte bündeln. Vor vier Jahren wurde Betano zum ersten Sportwettenanbieter überhaupt, der eine Partnerschaft mit der FIFA einging und als Unternehmen als Offizieller Regionaler Supporter der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 für Europa auftrat. Vor Kurzem wurde Betano zudem als Offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 bekanntgegeben."Wir freuen uns sehr, Betano als einen der Turnier-Supporter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 begrüßen zu dürfen", sagte Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA. "Seit Beginn unserer Partnerschaft mit Betano vor vier Jahren haben wir ein echtes Engagement für die sportliche Integrität erlebt - ein Engagement, das die Fans näher an unser Spiel heranführt und stets neue, fesselnde Wege findet, sie zu unterhalten. Wir teilen diese Ziele und sind froh, dieses Schwergewicht an unserer Seite zu wissen, während wir uns darauf freuen, die Welt in Nordamerika und darüber hinaus erneut durch Fußball zu vereinen", erklärte er."Die nunmehr dritte Partnerschaft mit der FIFA ist ein stolzer Meilenstein für alle bei Kaizen Gaming und spiegelt unsere globale Entwicklung deutlich wider", fügte George Daskalakis, Mitbegründer und CEO von Kaizen Gaming, hinzu. "Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bildet den ultimativen Schnittpunkt zwischen Sport und Unterhaltung und erreicht Milliarden von Menschen. Für uns ist sie die perfekte Bühne, um Betano weltweit als die vertrauenswürdigste Marke für verantwortungsvolle Online Sportwetten zu etablieren. Unser Fokus liegt nun darauf, den Fans während des gesamten Turniers ein spannendes, innovatives und sicheres Erlebnis zu bieten."Betano, ein Unternehmen von Kaizen Gaming, das sowohl 2024 als auch 2025 bei den EGR Operator Awards als "Operator of the Year" sowie bei den SBC Awards als "Operator of the Year - Large" ausgezeichnet wurde, bietet Fans eine einzigartige und exklusive Möglichkeit, die Spannung der FIFA-Weltmeisterschaft sowie die Spiele des Turniers verantwortungsbewusst zu erleben. Dabei profitieren die Fans von verschiedenen Tools für verantwortungsvolles Spielen, mit denen sie finanzielle Limits festlegen, ihre Spielzeit steuern und rund um die Uhr auf einen spezialisierten Kundendienst zugreifen können. Zusätzlich organisiert Betano in Europa und Südamerika zahlreiche physische und digitale Fan-Aktionen, um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gebührend zu feiern.Pressekontakt:Burson GmbHLuca BroensDarmstädter Landstraße 11260598 Frankfurt am MainTel: +49 69 97362-64Original-Content von: Kaizen Betano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153681/6276847