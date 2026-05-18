Mainz (ots) -
Sondersendung live am 18. Mai 2026 ab 20:15 Uhr im SWR
Anlässlich Gordon Schnieders Wahl zum Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz sendet der SWR ein "SWR Extra".
Gordon Schnieder ist neuer Ministerpräsident
35 Jahre war die CDU in Rheinland-Pfalz in der Opposition. Jetzt stellt sie mit Gordon Schnieder wieder den Ministerpräsidenten. Mitgewählt hat ihn Johannes Schäfer, 33-jähriger CDU-Politiker aus dem rheinhessischen Gau-Bischofsheim. Er ist neu im Landtag und kannte bisher nur sozialdemokratische Regierungschefs. Denn zuvor waren vier CDU-Kandidaten in sechs Anläufen daran gescheitert, in die Staatskanzlei einzuziehen. Die SWR Autor:innen beschreiben den Tag des historischen Machtwechsels im Land: Ministerpräsidentenwahl, Vereidigung der Ministerinnen und Minister, die erste Kabinettssitzung. Sie blicken zudem hinter die Kulissen und treffen Menschen, die dafür sorgen, dass der Tag des Machtwechsels organisatorisch reibungslos funktioniert.
Sendung:
SWR Extra: Der Tag des Machtwechsels - Neuer Landtag, neue Regierung in Rheinland-Pfalz
Autor:innen: Frederik Merx, Frank Helbert, Teresa Peters, Marc Feuser
Montag, 18. Mai 2026 live von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr im SWR
Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)
Pressekontakt SWR: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6276851
Sondersendung live am 18. Mai 2026 ab 20:15 Uhr im SWR
Anlässlich Gordon Schnieders Wahl zum Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz sendet der SWR ein "SWR Extra".
Gordon Schnieder ist neuer Ministerpräsident
35 Jahre war die CDU in Rheinland-Pfalz in der Opposition. Jetzt stellt sie mit Gordon Schnieder wieder den Ministerpräsidenten. Mitgewählt hat ihn Johannes Schäfer, 33-jähriger CDU-Politiker aus dem rheinhessischen Gau-Bischofsheim. Er ist neu im Landtag und kannte bisher nur sozialdemokratische Regierungschefs. Denn zuvor waren vier CDU-Kandidaten in sechs Anläufen daran gescheitert, in die Staatskanzlei einzuziehen. Die SWR Autor:innen beschreiben den Tag des historischen Machtwechsels im Land: Ministerpräsidentenwahl, Vereidigung der Ministerinnen und Minister, die erste Kabinettssitzung. Sie blicken zudem hinter die Kulissen und treffen Menschen, die dafür sorgen, dass der Tag des Machtwechsels organisatorisch reibungslos funktioniert.
Sendung:
SWR Extra: Der Tag des Machtwechsels - Neuer Landtag, neue Regierung in Rheinland-Pfalz
Autor:innen: Frederik Merx, Frank Helbert, Teresa Peters, Marc Feuser
Montag, 18. Mai 2026 live von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr im SWR
Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)
Pressekontakt SWR: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de
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