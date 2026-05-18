Mainz (ots) -Wie kann man seine Wohnung so gestalten, dass sie einem guttut? Und was verrät der Wohnstil über die Bewohner? Das will Leon Windscheid in einer neuen Folge von "Terra Xplore: Villa oder WG - wie Wohnen uns prägt" (https://www.zdf.de/play/reportagen/villa-oder-wg---wie-wohnen-uns-praegt-movie-100/terra-xplore-villa-oder-wg-wie-wohnen-uns-praegt-100) herausfinden und trifft dafür unter anderen den Influencer Mr. Unreal Estate und Architekturprofessorin Susanne Dürr. Bereits jetzt im ZDF-Streaming abrufbar und am Sonntag, 14. Juni 2026, 17.15 Uhr, im ZDF zu sehen.Zwischen Luxus und LebensgefühlAls Mister Unreal Estate führt Leon Sandhowe auf seinem YouTube-Kanal durch exklusive Immobilien und Villen. Doch beim Wohnen geht es nicht um Luxus, sondern vor allem darum, was man wirklich braucht, um sich geborgen zu fühlen.Für den Hamburger Unternehmer Simon Schäfer sind das natürliche Materialien, viel Tageslicht und der Blick ins Grüne. Nach diesen Vorstellungen hat er seine Villa geplant. Einen sehr persönlichen Zugang zum Thema Wohnen gibt Lena Lademann, die nach ihrer Trennung ihr vertrautes Zuhause verloren hat. In ihrem neuen Domizil auf Mallorca erzählt die Mode-Influencerin, welche zentrale Rolle das Thema Wohnen in dieser Lebensphase für sie gespielt hat.Kleine Veränderung, große WirkungWelche Aspekte besonders relevant für das psychische Erleben sind, welche verbreiteten Fehlannahmen es bei der Einrichtung des eigenen Zuhauses gibt und welche Bedeutung Wohnsicherheit für das psychische Wohlbefinden hat, erläutert Wohnpsychologin Melanie Fritze. Der Wohnraum muss zu den eigenen Bedürfnissen passen, und schon kleine Veränderungen können das Wohlbefinden unterstützen.Gemeinschaftliches Wohnen als ZukunftsmodellEine besondere Art des Wohnens erlebt Leon Windscheid im Grünen Weiler in Münster. Die Genossenschaft bietet über 100 Wohnungen für etwa 250 Menschen und gemeinschaftliche Nutzflächen wie Werkstätten, Co-Working-Spaces und Veranstaltungsräume. Warum gemeinschaftliche Wohnformen im Kommen sind und was sie unter sozialen und nachhaltigen Gesichtspunkten leisten können, macht Prof. Susanne Dürr, Vizepräsidentin der Architektenkammer Baden-Württemberg, im Gespräch mit Leon Windscheid deutlich.Zeig mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bistEiner psychologischen Studie zufolge können bestimmte Persönlichkeitsmerkmale häufig schon durch einen Blick ins Zuhause zutreffend eingeschätzt werden. Leon Windscheid macht in einem Studioexperiment den Praxistest: Anhand von Fotos ihrer Wohnungen müssen die Teilnehmer beurteilen, was sich daraus über die Menschen dahinter ablesen lässt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Terra Xplore im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/terra-xplore-108)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6276861