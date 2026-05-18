© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob KupfermanEiner der aggressivsten Wall-Street-Investoren hat Airlines komplett verkauft und Milliarden in Amazon, Chips, Strombedarf und Rechenzentren umgeschichtet.Der milliardenschwere Hedgefondsmanager David Tepper hat sein Portfolio im ersten Quartal kräftig umgebaut und den Gesamtwert seiner Beteiligungen laut aktueller 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC um fast eine Milliarde US-Dollar auf knapp unter sechs Milliarden US-Dollar reduziert. Besonders auffällig: Appaloosa Management trennte sich von großen Teilen seines China- und Airline-Exposures, während gleichzeitig die Wetten auf KI- und Infrastrukturthemen deutlich ausgebaut wurden. Größter Gewinner im Portfolio ist Amazon. Appaloosa …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE