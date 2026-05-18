Die Anforderungen an die Vorsorgeberatung steigen - nicht zuletzt durch Reformen, Regulierung und demografische Veränderungen. Das Vorsorge Forum 2026 in Köln zeigt, welche Entwicklungen Maklerinnen und Makler jetzt kennen müssen und wie sie diese in der Praxis für sich nutzen können. Das Thema Vorsorge bleibt nach wie vor von zentraler Bedeutung in der Beratung - nicht zuletzt angesichts der kürzlich verabschiedeten Reform der privaten geförderten Altersvorsorge. Doch auch der fortschreitende demografische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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