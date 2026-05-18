Munsbach (www.fondscheck.de) - Hinter dem stabilen Außenbild des Fonds - langlaufend, Euro-dominiert, qualitätsorientiert - fand im April eine bewusste Rotation statt: weg vom kürzeren Investment-Grade-Mittelstück und vom langlaufenden US-Dollar-Block, hin zu Euro-denominierten Mega-Cap-Anleihen am langen Ende, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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