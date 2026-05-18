Gehaltsangaben in Stellenanzeigen sind in vielen europäischen Ländern recht verbreitet. In Deutschland dagegen enthält nur jede achte Ausschreibung konkrete Informationen zur Vergütung. Dabei verpflichtet die EU ihre Mitgliedstaaten schon bald zu deutlich mehr Gehaltstransparenz. In wenigen Wochen soll Deutschland die europäische EU-Transparenzrichtlinie umsetzen - doch noch ist man (übrigens nicht nur bei uns) noch weit weg von einem fertigen Gesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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