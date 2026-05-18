Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Asset Owner erhöhen ihre Allokationen in festverzinslichen Anlagen, da sie ihre Portfolios angesichts erhöhter makroökonomischer Unsicherheit und Risiken an den Aktienmärkten neu ausrichten, so die Experten der Capital Group.Dabei stünden Diversifikation, geografische Neugewichtung und Flexibilität im Vordergrund. Zu diesem Ergebnis komme eine aktuelle Studie von Capital Group, einem der weltweit größten und erfahrensten aktiven Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 3,3 Billionen US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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