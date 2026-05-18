Der US-Autohersteller Ford plant bis Ende 2029 fünf komplett neue Pkw-Modelle, die in Europa für Europa gefertigt werden. Dazu gehören ein rein elektrischer Kleinwagen, ein kleines Elektro-SUV sowie drei "Multi-Energy"-Modelle, die mit verschiedenen Antrieben angeboten werden sollen. Ford ist bekanntlich seit einigen Monaten in der Findungsphase, was die Elektromobilität angeht: Im Dezember strich der Konzern in den USA elektrische Modelle wie den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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