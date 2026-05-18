© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoBaidus KI-Geschäft macht erstmals die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Was hinter den Zahlen steckt und warum die Aktie vorbörslich anzieht.Chinas Suchmaschine Nummer 1 erfindet sich neu: Im ersten Quartal 2026 erwirtschaftete das KI-Geschäft des Tech-Riesen umgerechnet rund 13,6 Milliarden Yuan, ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit übersteigt der KI-Bereich erstmals die Hälfte des Gesamtumsatzes des Kerngeschäfts: Ein Meilenstein, der die Transformation des Konzerns unterstreicht. "KI ist erstmals der zentrale Wachstumstreiber von Baidu", sagte Firmengründer und CEO Robin Li bei der Vorlage der Quartalszahlen. Der Gesamtumsatz lag bei 32,1 Milliarden Yuan - knapp …Den vollständigen Artikel lesen
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