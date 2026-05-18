Internationale Investments bringen nicht nur Chancen, sondern auch Währungsschwankungen, die die Rendite stark beeinflussen können. Dag Rodewald von UBS Asset Management erklärt: Deshalb bietet UBS ETFs mit Währungssicherung über Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-Exposures - um Risiken zu reduzieren oder gezielt Chancen zu nutzen. ETF Investieren Finanzen UBS DagRodewald AssetManagement Währungsrisiko Portfolio Aktien Anleihen Rohstoffe Investment Vermögensaufbau FinanzwissenQuelle: Mein Geld TV
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