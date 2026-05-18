München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin)
Veronika Grimm (Wirtschaftsweise)
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Christoph Schwennicke (t-online)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Wirtschaftspolitik und Reformvorhaben von Schwarz-Rot
Darüber diskutieren der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner und die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm.
Polarisierung in der Gesellschaft und im Bundestag
Im Gespräch: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, der Journalist und Publizist Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6276965
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Julia Klöckner (CDU, Bundestagspräsidentin)
Veronika Grimm (Wirtschaftsweise)
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Christoph Schwennicke (t-online)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Wirtschaftspolitik und Reformvorhaben von Schwarz-Rot
Darüber diskutieren der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner und die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm.
Polarisierung in der Gesellschaft und im Bundestag
Im Gespräch: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, der Journalist und Publizist Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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