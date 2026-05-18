Am Kryptomarkt nimmt die Unsicherheit aktuell wieder spürbar zu. Die geopolitischen Spannungen rund um den Nahen Osten sorgen erneut für Nervosität und viele Anleger reduzieren ihr Risiko. Auch XRP gerät dadurch wieder stärker unter Druck. Geopolitische Risiken drücken auf die Stimmung Der XRP-Kurs notiert aktuell bei rund 1,38 US$ und hat in den vergangenen Tagen weiter an Stärke verloren. Die wichtige Unterstützung bei 1,40 US$ konnte dabei zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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