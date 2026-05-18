Varda Space Industries will die Herstellung von Medikamenten ins Weltall verlagern. Das soll ganz neue und verbesserte Versionen der Produkte hervorbringen, hofft das Unternehmen. Könnte dieses Outsourcing auch für andere Industriesektoren möglich sein? Medikamententests können wir auch im Weltraum durchführen - damit wirbt das Startup Varda Space Industries. Jüngst hat es dafür einen Vertrag mit dem Pharmaunternehmen United Therapeutics unterzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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