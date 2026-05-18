© Foto: Dall-EEin neues Pre-IPO-SpaceX-Handelsprodukt auf Hyperliquid treibt den Token trotz Krypto-Abverkauf nach oben.Während der Kryptomarkt zum Wochenstart überwiegend unter Druck steht und Bitcoin dabei unter die Marke von 77.000 US-Dollar gefallen ist, sticht Hyperliquid als größter Gewinner hervor. Der Hyperliquid-Token HYPE legt am Montagvormittag um 6,6 Prozent auf 45,53 US-Dollar zu und baut damit sein Wochenplus auf 8,8 Prozent aus. Mit dem jüngsten Kurssprung steigt der Hyperliquid-Token inzwischen auf Rang zehn der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf. Auslöser der Rallye ist ein neuer Handelsmarkt auf der Börsenplattform Hyperliquid, der Anlegern erstmals synthetisches …Den vollständigen Artikel lesen
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