Im BU-Angebot der LV 1871 gibt es einen neuen Tarif. Es ist explizit für die Beratung und Absicherung von Kammerberufen konzipiert. Mitglieder von Versorgungswerken können ihre BU-Rente künftig flexibler anpassen, schreibt die LV 1871 in einer Pressemitteilung zu ihrer neuen Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie richtet sich an Kammerberufe - Rechtsanwälte, Architekten, Steuerberater. Deren Versorgungswerke leisten oft erst bei voller Berufsunfähigkeit. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact