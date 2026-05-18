München (ots) -Blick in die Studios, spektakulärer Bergretter-Auftritt und viele Mitmachaktionen. Kostenlose Tickets gibt's unter BRticket. (https://tickets.muenchenticket.de/shop?shopid=134&gotoperformance=446942)Den BR und seine Stars hautnah erleben - am Samstag, 20. Juni 2026, lädt der Bayerische Rundfunk alle Interessierten zum Tag der offenen Tür auf sein Gelände in München-Freimann ein. Von 10.00 bis 18.00 Uhr heißt es "Servus beim BR!" mit einem großen Sommerfest voller Highlights für die ganze Familie. Alle Infos unter www.br.de/servusbeimbrDer Bayerische Rundfunk öffnet seine Türen und lädt alle Interessierten auf das Gelände im Münchner Norden ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit exklusiven Einblicken in die Welt des BR, vielen spannenden Mitmachaktionen und persönlichen Begegnungen mit Programm-Machern und bekannten Gesichtern.Wie wird das Programm gemacht? Wo werden "Abendschau" oder "Wir in Bayern" produziert? Die Gäste haben die Möglichkeit, Studios, Regieräume und Produktionsbereiche hautnah zu erleben. Führungen geben einen Einblick hinter die Kulissen und zeigen, wie Nachrichten, Shows und Reportagen entstehen. Darüber hinaus stehen Moderatorinnen und Moderatoren, Programm-Macher und auch die Geschäftsleitung für Gespräche zur Verfügung.Zu den Highlights zählen:- Spektakulärer Auftritt der Bergretter aus "In höchster Not"- Ganztägiges Bühnenprogramm: Interviews mit BR-Stars, Gewinnspiele und Live-Musik- Der Graffiti-Künstler Loomit gestaltet nicht mehr genutzte Satellitenanlagen live am Veranstaltungstag- Treffen mit Prominenz aus BR-Produktionen wie "Dahoam is Dahoam", "Nina und die wilden Tiere", "Bergfreundinnnen", "Brettlspitzen", "quer" u.v.m.- Führungen über das Produktionsgelände- Interaktive Stationen für Groß und Klein wie ein Besuch in Mini-Lansing, ein Riesen-Pong-Spiel und ein E-Mountainbike-Parcours- Auftritt von Musikerinnen und Musikern des BRSO- Kinderprogramm: Aktionen vom "Lachlabor" und "Alle gegen Nico" bis hin zum "Bernd das Brot"-Torwandschießen- Auftritt der Bayern 3 BandVeranstaltungsdetails im Überblick:- Samstag, 20. Juni 2026, von 10.00 bis 18.00 Uhr- Bayerischer Rundfunk Freimann: Floriansmühlstraße 60, 80939 München- Tickets über BRticket (https://tickets.muenchenticket.de/shop?shopid=134&gotoperformance=446942): Der Eintritt ist frei, dennoch müssen aus organisatorischen Gründen alle Besucherinnen und Besucher im Vorfeld kostenlose Tickets buchen (maximal fünf Tickets pro Buchungsvorgang).- Anreise: nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad- Stets aktuelle Übersicht der Aktionen des Tages, Geländeplan usw.: www.br.de/servusbeimbrPressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553Veronika ZettlE-Mail: veronika.zettl@br.deTel. +49 (0)89 5900-10566www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6277004