Drohnen über Flughäfen und kritischer Infrastruktur sind ein zunehmendes Problem. Lösungen zur Abwehr gibt es viele - doch es muss nicht immer Hightech sein. 50 Millionen Euro erhält die Bundespolizei in diesem Jahr zusätzlich allein für die Abwehr von Drohnen. Zusammen mit einer Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes und einer neuen Drohnenabwehreinheit reagiert die Bundesregierung damit auf die steigende Zahl von unbemannten Flugobjekten im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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