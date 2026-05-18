Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, inwieweit Menschen KI-generierten Antworten möglicherweise mehr vertrauen als jenen anderer Menschen. Das Ergebnis zeigt, dass die Kompetenz von KI-Systemen oft überschätzt wird. Forscher:innen der kanadischen University of Waterloo und des University College London haben mögliche Unterschiede der Kommunikation zwischen Menschen sowie zwischen Mensch und Maschine untersucht. Dabei ging es darum herauszufinden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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