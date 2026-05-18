Die Österreichische Bundesregierung hat eine Gesetzesänderung verabschiedet, die den Ladenetzausbau an Autobahnen und Schnellstraßen beschleunigen soll. Konkret entfällt der sogenannte Gebietsschutz von Tankstellen-Betreibern. Anders ausgedrückt: Ladestationen und das konventionelle Tanken sind vertraglich nicht mehr gleichgestellt. Mit der Novellierung des Bundesstraßengesetzes ebnet Österreichs Bundesregierung den Weg für einen schnelleren Ladenetzausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net