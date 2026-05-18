Der KGM Torres EVX erhält in Deutschland zum neuen Modelljahr eine von 73,4 kWh auf 80,6 kWh vergrößerte LFP-Batterie. Dadurch steigt die WLTP-Reichweite des Mittelklasse-SUV von 462 auf gut 500 Kilometer. Unverändert bleibt der Preis: Der Torres EVX ist zu Listenpreisen ab 41.990 Euro erhältlich. KG Mobility verbaut in seinem ersten Elektro-SUV zum neuen Modelljahr eine größere Hochvoltbatterie. Falls Ihnen der Name des südkoranischen Herstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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