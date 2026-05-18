© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture allianceDer größte Stromversorger der USA wird noch größer. NextEra Energy hat sich mit Dominion Energy auf eine Übernahme im Wert von rund 67 Milliarden Dollar geeinigtEs ist die teuerste Transaktion in der Geschichte der amerikanischen Versorgungswirtschaft: Der Deal, der hauptsächlich über einen Aktientausch abgewickelt werden soll, bewertet Dominion mit knapp 76 US-Dollar je Aktie. Die Aktie von Dominion zog vorbörslich um knapp 15 Prozent auf 71 US-Dollar an. Die Papiere von Nextera notieren leicht im Minus mit 1,5 Prozent. Der Zusammenschluss der beiden Ostküsten-Giganten ist kein Zufall: Er folgt dem rasanten Strombedarf der künstlichen Intelligenz. Allein in Virginia, dem Kerngebiet von …Den vollständigen Artikel lesen
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