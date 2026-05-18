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Dow Jones News
18.05.2026 15:03 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street knapp im Minus erwartet - Renditen stabilisiert

DJ MÄRKTE USA/Wall Street knapp im Minus erwartet - Renditen stabilisiert

DOW JONES--Die belastende Mischung aus Nahostkonflikt, hohen Ölpreisen und Inflationssorgen dürfte das Geschehen an den US-Börsen auch zu Beginn der neuen Woche bestimmen. Der Aktienterminmarkt deuten eine knapp behauptete Eröffnung an den Kassamärkten an. Ein Ende des Iran-Kriegs zeichnet sich noch immer nicht ab. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit weiteren Militärschlägen, falls es nicht bald zu einer Einigung mit dem Mullah-Staat komme. Die iranische Seite wiederum versichert, sie sei gerüstet für neue Angriffe der USA und Israels. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten derweil den Beschuss durch drei Drohnen unbekannter Herkunft. Eine davon habe einen Brand in der Nähe eines Kernkraftwerks verursacht.

Händler schätzen laut CME FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zentralbank die Zinsen bis Ende des Jahres mindestens einmal anhebt, auf 54 Prozent. Vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit dafür noch bei weniger als 1 Prozent. "Der Aktienmarkt wird sich plötzlich bewusst, dass der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh die Zinsen möglicherweise erhöhen statt senken muss - und das gefällt dem Markt überhaupt nicht", sagte Chefmarktstratege Richard Reyle von Questar Capital Partners. "Der Anleihemarkt preist das derzeit neu ein und die Zinsen steigen weiter."

Global steigen die Anleiheranditen - in den USA halten sich die Renditen auf den zuletzt erreichten Höchstständen - im Zehnjahresbereich sinkt die Rendite um 1 Basispunkt auf 4,59 Prozent. Da der Anstieg der globalen Anleiherenditen nach wie vor größtenteils auf die hohen Ölpreise und die damit einhergehenden Inflationssorgen zurückzuführen ist, sinken die Renditen mit den leicht ins Minus drehenden Ölpreisen. Im Handel verweist man auf Medienberichte, laut denen die USA dem Iran eine temporäre Aufhebung der Ölsanktionen angeboten haben sollen als Teil der laufenden Friedensverhandlungen. Im Handel misst man der Nachricht keine große Bedeutung zu, zu häufig sei man in den vergangenen Wochen auf dem falschen Fuß erwischt worden, heißt es.

Der Goldpreis steigt mit nicht mehr anziehenden Marktzinsen leicht - auch der leicht sinkende Dollar hilft. Der Dollar-Index sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback hatte über Nacht ein fast sechswöchiges Hoch erreicht.

Am Aktienmarkt verteuern sich Titel des Versorgers Dominion Energy um über 15 Prozent. Das Unternehmen verhandelt über eine Übernahme durch Wettbewerber Nextera Energy. Dessen Aktie sinkt um 1,6 Prozent. Die Entscheidung könnte noch am Montag fallen, heißt es.

Delta Air Lines legen um 2,2 Prozent zu und Macy's um 3,3 Prozent. Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal Positionen der Fluggesellschaft und des Einzelhändlers aufgebaut. UnitedHealth fallen um 3,8 Prozent, nachdem das Investmentvehikel seine Beteiligung an dem Krankenversicherer verkauft hat. Baidu springen um 5,6 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Suchmaschinenanbieter die Analystenschätzungen für den bereinigten Nettogewinn im ersten Quartal übertroffen hat.

LiveRamp haussieren um über 27 Prozent, das französische Werbeunternehmen Publicis erzielte eine Vereinbarung zur Übernahme des Datenspezialisten für einen Unternehmensgesamtwert von 2,2 Milliarden Dollar. Bio-Rad Laboratories legen um 7,3 Prozent zu. Der aktivistische Investor Elliott Investment hat laut Wall Street Journal eine beträchtliche Beteiligung an dem Anbieter von Life-Science-Instrumenten aufgebaut. 

=== 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,07 -0,01    4,11      4,06 
5 Jahre       4,25 -0,01    4,29      4,24 
10 Jahre      4,59 -0,01    4,63      4,57 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01 
EUR/USD      1,1639  +0,1   0,0014     1,1625   1,1628 
EUR/JPY      184,9  +0,2   0,3800     184,52  184,4000 
EUR/CHF      0,914  -0,1  -0,0005     0,9145   0,9143 
EUR/GBP      0,8702  -0,2  -0,0020     0,8722   0,8713 
USD/JPY      158,84  +0,1   0,0800     158,76  158,5900 
GBP/USD      1,3373  +0,4   0,0052     1,3321   1,3343 
USD/CNY       6,8  -0,1  -0,0092     6,8092   6,8092 
USD/CNH      6,8008  -0,2  -0,0118     6,8126   6,8118 
AUS/USD      0,7156  +0,1   0,0008     0,7148   0,7155 
Bitcoin/USD  77.212,24  -1,3 -1.046,24    78.258,48 79.139,91 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     105,24  -0,2   -0,18     105,42 
Brent/ICE     108,84  -0,4   -0,42     109,26 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.552,19  +0,3   14,17    4.538,02 
Silber       76,42  +0,6    0,47      75,95 
Platin     1.971,42  -0,1   -2,03    1.973,45 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mpt

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May 18, 2026 08:28 ET (12:28 GMT)

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