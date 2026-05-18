Berlin (ots) -Mehr als die Hälfte der Studierenden nutzt generative KI mindestens mehrmals pro Woche im Studium, fast jede sechste Person sogar täglich. Gleichzeitig fühlen sich viele von ihren Hochschulen beim Umgang mit KI nur unzureichend unterstützt. Das zeigt eine aktuelle Online-Befragung unter 402 Studierenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, durchgeführt von der ACAD International Research AG (https://www.acad-write.com/) im Wintersemester 2025/26.Die Ergebnisse weisen auf eine wachsende Lücke zwischen der alltäglichen KI-Nutzung im Studium und dem institutionellen Umgang der Hochschulen mit generativer KI hin.Zentrale Befunde- 57 % der Befragten nutzen KI-Tools mindestens mehrmals pro Woche im Studium.- Rund 18 % verwenden KI täglich.- Etwa 15 % lassen sich häufig ganze Arbeiten von KI generieren.- Über 70 % bewerten das Generieren vollständiger Arbeiten als ethisch bedenklich.- Fast die Hälfte der Befragten berichtet von häufig fehlerhaften oder unvollständigen KI-Ergebnissen.- Nur rund ein Fünftel bewertet das KI-Ausbildungsangebot der eigenen Hochschule als gut oder sehr gut.- Mehr als die Hälfte gibt an, zu wenig Orientierung zum erlaubten Einsatz von KI im Studium zu erhalten."Unsere Daten zeigen: KI ist im Studienalltag längst angekommen. Viele Studierende nutzen KI intensiv, fühlen sich beim wissenschaftlich sinnvollen Umgang damit aber weitgehend auf sich allein gestellt." - Dr. Sandra Reichstetter, StudienleitungDie Studie zeigt zugleich ein differenziertes Bild der KI-Nutzung: Unterstützende Anwendungen wie Brainstorming, Recherche oder sprachliche Überarbeitung werden von vielen Studierenden positiv bewertet. Deutlich kritischer sehen die Befragten dagegen die vollständige Delegation wissenschaftlicher Leistungen an KI-Systeme.Die Online-Befragung wurde im Zeitraum vom 8. September 2025 bis zum 2. Dezember 2025 durchgeführt. Teilgenommen haben 402 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Rekrutierung erfolgte über soziale Medien und studentische Netzwerke. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, liefern jedoch Einblicke in Nutzungsverhalten, Einstellungen und Erwartungen von Studierenden im Umgang mit KI.Die vollständige Studie sowie Grafiken und Zusatzmaterialien: https://www.acad-write.com/umfrage-ki-im-studium-2026/Pressekontakt:Studienleitung: Dr. Sandra ReichstetterPressekontakt: Sebastian Krause, Acad Write International Research AG+49 30 5770 0582 | press@acad-write.comOriginal-Content von: ACAD International Research AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139443/6277072