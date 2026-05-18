Der laut Forbes dritthöchstbezahlte Sportler der Welt bringt eine globale Plattform in die "Sports Illustrated Exchange" und die Initiative zur Monetarisierung von Name, Bild und Ähnlichkeit von Datavault AI ein

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 18. Mai 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), gab heute bekannt, dass der zweifache Weltmeister im Schwergewicht, Tyson Fury, als internationaler Sprecher für Datavault AI unter Vertrag genommen wurde - ein Deal, der von Nick Hunter von P11 vermittelt wurde.

Fury, der mit geschätzten Einnahmen von 146 Mio. $ auf Platz 3 der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt für 2025 steht (Forbes 2025), bringt weltweite Starpower und ein einzigartiges persönliches Verständnis dafür mit, was es bedeutet, einen Namen zu besitzen, zu schützen und zu verwerten - und unterstützt damit die Mission von Datavault AI, Einzelpersonen und Organisationen in die Lage zu versetzen, ihre Daten und digitalen Vermögenswerte zu monetarisieren. Weltweit bekannt als "The Gypsy King", erfolgt seine Ernennung unmittelbar vor dem Start der Sports Illustrated Exchange, der Lösung von Datavault AI, die darauf ausgelegt ist, die Herausforderungen bei der Monetarisierung von Namen, Bild und Ähnlichkeit (NIL) anzugehen, denen Sportler, Influencer und Rechteinhaber im Profi- und Hochschulsport gegenüberstehen.

"Wir haben größten Respekt vor Tyson Fury, nicht nur als einem der größten Schwergewichts-Champions aller Zeiten, sondern auch als einem unerschütterlichen Kämpfer, dessen Stärke und Authentizität ihn zum perfekten Partner für die bevorstehenden Herausforderungen machen. Das weltweite Bewusstsein für die Monetarisierung von Namen, Bild und Ähnlichkeit zu schärfen und gleichzeitig der entscheidenden Bedeutung der Cybersicherheit angesichts des bevorstehenden Quantensprungs zu begegnen, gehört zu den größten Herausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen. Tyson Fury ist stark genug, um diese Herausforderungen gemeinsam mit der Quantum Secure Data Monetization-Plattform von Datavault AI direkt anzugehen, und sein Engagement wird das Bewusstsein für unsere KI-gestützten Lösungen beschleunigen, darunter den Information Data Exchange (IDE), der reale Vermögenswerte sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft, um eine verantwortungsvolle Monetarisierung zu ermöglichen. Die Sports Illustrated Exchange wird die Art und Weise verändern, wie Sportler ihre Rechte an Name, Bild und Ähnlichkeit nutzen, und die Tatsache, dass Fury unser internationales Aushängeschild ist, unterstreicht die Tragweite und Legitimität dieser Initiative", sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI.

Fury, dessen charismatische Persönlichkeit und genreübergreifende Anziehungskraft das Publikum auch außerhalb des Rings in ihren Bann gezogen haben, erklärte: "Ich habe meine Karriere damit verbracht, innerhalb und außerhalb der Seile für das zu kämpfen, was mir gehört. Datavault AI gibt Sportlern und Kreativen die Werkzeuge an die Hand, um im digitalen Zeitalter wirklich Eigentümer ihres Namens, ihres Bildes, ihrer Ähnlichkeit und ihrer Daten zu sein und davon zu profitieren. Ich bin stolz darauf, dem Team beizutreten und dabei zu helfen, die Sports Illustrated Exchange in die Welt zu bringen. Das wird riesig", sagte Tyson Fury, der ehemalige vereinigte, Ring- und lineare Weltmeister im Schwergewicht.

Über Tyson Fury

Tyson Fury ist zweifacher Weltmeister im Schwergewicht und einer der erfolgreichsten Boxer seiner Generation mit einer Profibilanz von 34 Siegen (24 durch K.o.), 2 Niederlagen und 1 Unentschieden in 37 Profikämpfen. Als zweifacher "Fighter of the Year" des Ring-Magazins - eine Auszeichnung, die er 2015 für seinen Überraschungssieg gegen den langjährigen Champion Wladimir Klitschko und erneut 2020 nach seinem dominanten Sieg im Rückkampf gegen Deontay Wilder erhielt - ist Fury der einzige Schwergewichtler seit Muhammad Ali, der den Titel des Ring-Magazins zweimal innehatte, und reiht sich damit neben Floyd Patterson und Ali als einer der drei Männer ein, denen diese Ehre zuteilwurde. Sein Trilogie-Kampf gegen Wilder im Jahr 2021 wurde von "The Ring" zum Kampf des Jahres gekürt.

Von Forbes im Jahr 2025 mit geschätzten Einnahmen von 146 Mio. $ auf Platz 3 der bestbezahlten Sportler der Welt geführt, gilt Fury als einer der kommerziell einflussreichsten Sportler der Welt und als der bestverdienende Einzelsportler im Vereinigten Königreich. Er verfügt über insgesamt mehr als 11 Millionen Follower in den sozialen Medien - 6,9 Millionen auf Instagram, 2,2 Millionen auf X und 2,2 Millionen auf Facebook - und erreicht damit ein Publikum aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Lifestyle im Vereinigten Königreich, auf dem europäischen Festland, in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus.

Mit einer Größe von 6'9" (ca. 2,06 m) und einer Reichweite von 85 Inch (ca. 2,16 m) ist Fury weltweit bekannt für sein technisches Spektrum im Ring und seine ebenso beeindruckende Geschichte außerhalb des Rings - ein jahrelanges öffentliches Comeback nach psychischen Problemen, darunter eine bipolare Störung, das ihn zu einem der bekanntesten Fürsprecher für psychische Gesundheit im Sport gemacht hat. Diese Authentizität, kombiniert mit seiner Plattform, macht ihn zu einer idealen Besetzung für ein Unternehmen, das auf dem Grundsatz basiert, dass jeder Einzelne den Wert seiner eigenen Identität besitzen und kontrollieren sollte.

Außerhalb des Rings spielt Fury die Hauptrolle in der Netflix-Serie "At Home with the Furys". Die zweite Staffel startete am 12. April 2026 - zeitlich abgestimmt auf Furys Live-Comeback-Kampf gegen Arslanbek Makhmudov am Vorabend - und Netflix hat die Serie bereits für eine dritte Staffel verlängert. Diese Partnerschaft versetzt Datavault AI in die Lage, seine Reichweite in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Web 3.0 auszubauen, während das Unternehmen sich darauf vorbereitet, später im Jahr 2026 die "Sports Illustrated Exchange" zu starten.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Verpflichtung von Tyson Fury als internationaler Sprecher, zur geplanten Einführung der Sports Illustrated Exchange, zur erwarteten Marktresonanz auf Produkte zur Monetarisierung von Namen, Bild und Ähnlichkeit, zu erwarteten Kundeninteraktionen und zur prognostizierten operativen Leistung. Diese Aussagen sind an Begriffen wie "könnte", "wird", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Sprecher- und Werbeverträgen; die Fähigkeit des Unternehmens, die "Sports Illustrated Exchange" im vorgesehenen Zeitrahmen einzuführen und zu vermarkten; Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten für KI-Computing, Sport und digitale Lizenzen; regulatorische und Compliance-Risiken, die die Monetarisierung von Namen, Bild und Ähnlichkeit betreffen; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie die anderen Faktoren, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Branchen- und Marktdaten

In dieser Pressemitteilung beziehen wir uns auf Informationen und Statistiken zu Marktrankings und Einkommensdaten von Sportlern. Einige dieser Informationen haben wir von unabhängigen Drittquellen bezogen, darunter Forbes und The Conversation/University of Western Australia Business School. Einige Daten basieren zudem auf Schätzungen und Berechnungen der Unternehmensleitung. Obwohl wir davon ausgehen, dass diese Informationen zuverlässig sind, haben wir keine Informationen von Dritten unabhängig überprüft. Daten zu Marktposition, Rankings und Branchenstatistiken sind naturgemäß ungenau und unterliegen erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Medienkontakt:

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Ansprechpartner für Investoren:

Edward Barger

VP, Investor Relations

ebarger@dvlt.ai | ir@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

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