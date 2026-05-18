Meilenstein beim Umstieg auf IMS auf AWS erreicht: Betreiber stellt

seinen Festnetz und Mobilfunkkundenstamm auf die Web-Scale-IMS-Lösung von Mavenir um

RICHARDSON, Texas, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das cloud-native, von Grund auf auf KI ausgelegte Mobilfunknetze entwickelt, gibt heute bekannt, dass Telefónica Germany die ersten 100.000 Mobilfunkkunden erfolgreich auf 4G/5G-Sprachdienste umgestellt hat - und zwar mithilfe der cloud-nativen IMS-Lösung von Mavenir, die auf der Amazon Web Services (AWS)-Cloud basiert. Telefónica Germany ist nun der erste Mobilfunkbetreiber in Europa, der eine solche Funktion mit produktiven Teilnehmern in einer öffentlichen Cloud einsetzt. Dieser Meilenstein der Migration wurde im ersten Quartal 2026 im Rahmen eines mehrjährigen Transformationsprojekts erreicht, das sowohl Festnetz als auch mobile IMS-Netze umfasste.

Im Februar 2025 wurde eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Telefónica Germany bekannt gegeben. Daraufhin hat Mavenir umfangreiche Labortests begonnen, um die 4G/5G-Sprachdienste des Betreibers in Deutschland von Maveneris virtualisiertem IMS (vIMS) auf Maveneris cloud-native IMS-Plattform zu migrieren. Beide Unternehmen entwickeln derzeit ein umfassendes Automatisierungsframework, das die Abläufe optimieren und die Bereitstellung neuer Funktionen und Updates beschleunigen soll. Mavenir geht davon aus, im Laufe des Jahres 2026 die ersten Millionen Mobilfunkkunden auf die neue Lösung in der AWS Cloud umzustellen. Die vollständige Migration ist für das nächste Jahr geplant, wobei alle Standorte automatisiert bereitgestellt werden sollen.

Matthias Sauder, Leiter des Bereichs "Technology & Unified Connectivity" bei Telefónica Germany, erklärt: "Dieser Meilenstein markiert eine entscheidende Phase bei der Verlagerung unseres Kernnetzes und unserer Telekommunikations-Workloads in eine öffentliche Cloud-Infrastruktur. Die Cloud-Strategie von Telefónica Germany basiert auf unserem festen Glauben an Agilität, Transparenz und fortschrittliche Automatisierung, und diese Migration unserer mobilen Sprachdienste auf die cloud-native IMS-Lösung von Mavenir spiegelt unsere zukunftsorientierte Vision wider, über traditionelle Netzwerkmodelle hinauszugehen. Mavenir ist ein bewährter und vertrauenswürdiger Partner bei der Bereitstellung von Dienstleistungen höchster Qualität, die für die Zukunft gerüstet sind. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Netzentwicklung gemeinsam voranzutreiben - neue Maßstäbe in Effizienz und Innovation zu setzen und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden sowie unseren gesamten Betrieb zu schaffen."

Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für Cloud, KI und IMS-Geschäftsstrategie bei Mavenir, fügt hinzu: "Wir teilen diesen Erfolg mit Telefónica Germany, da damit die ersten 100.000 Kunden auf 4G/5G-Sprachdienste umgestellt wurden - und zwar über unsere IMS-Lösung, die nahtlos auf AWS läuft. Vorausschauende Betreiber setzen auf Cloud Technologien, um sich auf eine KI-native, vollautomatisierte Zukunft vorzubereiten, und dieser Wandel unterstreicht die klare Führungsrolle von Telefónica Germany auf diesem Weg. Das cloud-native IMS von Mavenir bildet die Grundlage für die Modernisierung und Zukunftssicherung mobiler Sprachdienste. Es ermöglicht ein neues Maß an Flexibilität und eröffnet gleichzeitig KI-gesteuerte Innovationen sowie neue Monetarisierungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre. Der heutige Meilenstein ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung von Telefónica Germany auf cloud-native Technologien und eine Bestätigung des anhaltenden Vertrauens in Mavenir als Partner für die nächste Ära der Netzwerk-Cloudifizierung und Automatisierung."

Die cloud-native IMS-Lösung von Mavenir im Web-Maßstab bildet die technologische Grundlage für Mobilfunknetze der nächsten Generation. Sie unterstützt Voice over LTE (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR), Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) sowie Voice over NTN auf einem einheitlichen IMS-Kern und gewährleistet nahtlose Sprachkontinuität über 4G, 5G und darüber hinaus. Die IMS-Dienste von Mavenir sind für den Einsatz in jeder öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud konzipiert und werden als zustandslose, containerisierte Microservices bereitgestellt, die speziell für vollautomatisierte Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. Damit können Netzbetreiber Innovationen schneller vorantreiben und neue Dienste effizient sowie in großem Maßstab einführen.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. ?Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

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