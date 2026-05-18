KI-Agenten können laut einer Stanford-Studie ungewöhnlich auf widrige Arbeitsbedingungen reagieren. Claude, Gemini und ChatGPT haben in solchen Situationen marxistische Standpunkte vertreten. Das könnte einen bestimmten Grund haben. Immer mehr Menschen nutzen KI-Agenten, um ihre Aufgaben an Künstliche Intelligenz abzutreten. Das geht sogar so weit, dass die Agenten eigenständig Cafés führen oder der Claude-Code-Schöpfer tausende von ihnen gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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