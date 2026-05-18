Raketenartig - Rocket Lab und weitere Alternativen...
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|Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze...
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