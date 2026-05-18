Die Kommunikation rund um die Beurkundung von Immobilienverträgen soll künftig schneller, einfach und digitaler ablaufen. Hierzu hat der Bundestag vor Kurzem einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen. Die Bundesregierung will die Digitalisierung bei Verträgen im Immobilienbereich weiter vorantreiben. Hierfür wurde im November 2025 ein Gesetz zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen auf den Weg gebracht. Es umfasst auch gerichtliche Genehmigungen von notariellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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