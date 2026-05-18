Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche standen die Anleihemärkte im Zeichen deutlich steigender Renditen, so die Analysten der DekaBank.Am stärksten hätten französische Staatsanleihen verloren, gefolgt von deutschen Bundesanleihen und italienischen BTPs; auch britische Gilts hätten spürbar nachgegeben. Im Vereinigten Königreich bleibe die innenpolitische Lage angespannt, da Premierminister Starmer nach enttäuschenden Ergebnissen bei den Regional- und Kommunalwahlen zunehmend unter Druck stehe und die Diskussion um seine Nachfolge an Fahrt aufnehme. Unternehmensanleihen hätten sich demgegenüber bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt und seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs vergleichsweise stabil geblieben. Europäische Hochzinsanleihen hätten die Woche nur mit einem marginalen Verlust beendet und damit als bestes Segment innerhalb der Anleihewelt abgeschnitten. (18.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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