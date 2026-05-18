Gut 20 Millionen Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride sind 2025 weltweit auf die Straßen gekommen - und das nicht nur in den großen Märkten China, Europa, USA und Indien. Wie eine ICCT-Studie zeigt, kamen auch in elf Schwellenländern insgesamt rund eine Million neue E-Autos hinzu - doppelt so viele wie noch 2024. Das International Council on Clean Transportation (ICCT) hebt hervor, dass 2025 weltweit etwa jedes vierte neue Auto ein Stromer oder Plug-in-Hybrid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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