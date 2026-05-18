© Foto: Rodrigo Abd/APCompass Minerals kehrt mit EnergyX ins Lithiumgeschäft zurück. Der Deal im Great Salt Lake könnte den US-Markt kräftig verändern.Compass Minerals startet einen neuen Versuch im Lithiumgeschäft, wie Reuters berichtet. Gemeinsam mit dem Technologieunternehmen EnergyX will der Konzern Lithium aus dem Great Salt Lake im US-Bundesstaat Utah gewinnen. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Lithiumpreise deutlich steigen und die Vereinigten Staaten ihre heimische Rohstoffproduktion ausbauen wollen. Wie beide Unternehmen mitteilten, hat EnergyX eine Absichtserklärung unterschrieben und will mehr als 400 Millionen US-Dollar investieren. Das Unternehmen setzt dabei auf sogenannte Direct …Den vollständigen Artikel lesen
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