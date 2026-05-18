Köln (ots) -Angela Merkel will nicht Bundespräsidentin werden: "Dieses Amt braucht wirklich jemanden, der mehr Kraft hat", sagte sie den Hosts des News-Podcasts 0630 beim WDR Europaforum. Bei dem Interview im Rahmen der republica forderte sie auch klare Regeln für KI-generierte Inhalte in sozialen Medien.Das Thema treibe sie unheimlich um, sagte die ehemalige Bundeskanzlerin: "Und wenn die Vereinigten Staaten von Amerika auf uns Druck machen, dass wir keine Regeln brauchen und dass Meinungsfreiheit nur unreguliertes Internet ist, dann müssen wir uns dem entgegenstellen. Weil wir ansonsten irre werden, wenn wir nicht mehr wissen, was wahr und was KI-generiert ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema."Die Bundeskanzlerin a.D. sprach auch über ihren Nachrichtenkonsum - und was sie getan hätte, wäre sie verantwortlich gewesen beim Thema Wal-Rettung in der Ostsee. "Ich hätte mir wahrscheinlich eine Experten-Kommission von Meeresbiologen genommen, Deutsche und auch Ausländer. Und denen hätte ich gesagt: 'Auf euren Rat höre ich. Egal, was ihr mir jetzt sagt'." Das Thema habe sie beschäftigt - allein schon, weil das Meeresmuseum in Stralsund in ihrem ehemaligen Wahlkreis liegt.Für das Interview hatten Carolin Bredendiek und Florian Gregorzyk vom News-Podcast 0630 Merkel im Rahmen des WDR Europaforums in ein besonderes Setting geladen: In einer WG-Küche redete die ehemalige Bundeskanzlerin unter anderem auch über soziale Ungerechtigkeit, über Döner-Preise und über Einladungen durch die Kaulitz-Zwillinge. Das gesamte Interview erscheint am Nachmittag als Videopodcast.Pressekontakt:Telefon: 0221 220 8787E-Mail: newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6277149