Transformation der 222-Meter-Fassade des DDP in eine globale Leinwand für KI-Künstler

Die Seoul Design Foundation (CEO Cha Kang Heui) lädt Visionäre aus aller Welt zum Seoul Design AI Film Festival (SDAFF) ein. Ziel dieses globalen Wettbewerbs ist es, das Dongdaemun Design Plaza (DDP) das weltweit größte Gebäude mit atypischer Architektur als erste Adresse für KI-gestützte Medienkunst neu zu definieren.

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Ein offizielles Plakat für das Seoul Design AI Film Festival (Bild: Seoul Design Foundation)

Die 222 Meter lange, geschwungene Außenwand des DDP, das den Guinness-Weltrekord in der Kategorie "Weltweit größtes 3D-Mapping an einem ungewöhnlichen Gebäude" hält, wird als digitale Leinwand für die Gewinner dienen. Dies ist nicht die erste internationale Auszeichnung für das DDP das "Seoul Light DDP" hat bereits weltweite Anerkennung erlangt und wurde mit den drei weltweit renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet: iF, Red Dot und IDEA.

Verbindung von KI-Technologie und K-Kultur

Für das Festival werden qualitativ hochwertige Videoarbeiten gesucht, die künstlerische Inspiration mit modernster KI-Technologie verbinden. Der Wettbewerb umfasst zwei Hauptkategorien:

Artistic Works: Kreative Filme zum Thema K-Kultur.

Popular Works: Unterhaltsame Inhalte für die breite Öffentlichkeit zu Themen wie Festivals, Weihnachten oder Silvesterfeiern.

Die Teilnehmer werden KI-Plattformen wie Midjourney, Suno und andere nutzen, um zentrale Inhalte zu erstellen und die Zukunft des digitalen Storytelling zu präsentieren.

Den Gewinner des Grand Prize erwartet: Ein Debüt auf der internationalen Bühne

Insgesamt werden 10 Gewinner ausgewählt, die Preise im Gesamtwert von 24.000.000 KRW (etwa 18.000 USD) erhalten werden. Der Gewinner des Grand Prize erhält 10.000.000 KRW und die exklusive Gelegenheit, sein Werk im Rahmen des "Seoul Light DDP 2026" als Hauptbeitrag auf der riesigen 222-Meter-Fassade zu präsentieren.

Wichtige Details zum Wettbewerb

Einreichungsfrist: 30. Juni 2026, 11:00 AM (KST)

Teilnahmeberechtigung: Der Wettbewerb ist offen für Einzelpersonen und Teams aus aller Welt, die KI-Videoinhalte produzieren können

Eckdaten: 3 bis 5 Minuten Laufzeit, MP4-Format mit Ton

Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich über den offiziellen Link zur Ausschreibung

Visionen für die nächste Generation der Medienkunst

Dieses Festival ist mehr als nur ein Wettbewerb, es ist ein Labor für die Zukunft der Kreativität. Indem wir das grenzenlose Potenzial generativer KI mit der großartigen Architektur des DDP verbinden, wollen wir Pionierarbeit im Bereich "Live Media Design" leisten, um traditionelle kinematografische Grenzen zu überwinden und einen Blick in die Zukunft urbaner digitaler Erlebnisse zu erhaschen.

Über die Seoul Design Foundation

Die Seoul Design Foundation wurde zur Förderung der Designbranche in Seoul und zur Verbreitung einer Kultur des Designs gegründet. Sie verwaltet das Dongdaemun Design Plaza (DDP), ein wichtiges Zentrum der globalen Designbranche und ein Wahrzeichen von Seoul.

Websites: www.seouldesign.or.kr www.ddp.or.kr

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Contacts:

Seoul Design Foundation

AI Design Team

Jang Hyunseok

hyunseok_jang@seouldesign.or.kr