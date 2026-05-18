Das Ende einer Ära: Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust hat im ersten Quartal 2026 seine verbliebenen Microsoft-Aktien komplett liquidiert. Was auf den ersten Blick wie ein Schock für Anleger wirkt, ist bei genauerer Betrachtung kein Misstrauensvotum gegen den Tech-Giganten. In der Vergangenheit waren die Verkäufe des Mitgründers ohnehin kein verlässlicher Indikator für die Kursentwicklung.Aus dem aktuellen 13F-Filing für das erste Quartal 2026 geht hervor, dass die Stiftung ihre letzten 7,69 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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